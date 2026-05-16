Tejiendo identidades: MIN invita a la población a transformar el centro histórico de la capital

Tegucigalpa – El Museo de Identidad Nacional (MIN) reunió este sábado a decenas de personas en el segundo encuentro de “Tejiendo Identidades”, una jornada abierta al público que busca transformar y embellecer el Paseo Liquidámbar, también conocido como la Calle Peatonal del Centro Histórico de Tegucigalpa.

Desde las 10:00 de la mañana comenzaron a llegar personas de todas las edades y perfiles al patio del museo.

Entre los asistentes había mujeres con amplia experiencia en crochet, jóvenes interesados en aprender una nueva habilidad y familias atraídas por la iniciativa gratuita impulsada por el museo.

La actividad fue dirigida por la instructora Iliana Castillo, experta en crochet y colaboradora frecuente del MIN en proyectos de intervención artística urbana.

Eva Gómez Manheim: “Queremos hacer comunidad y recuperar los espacios públicos”

La directora del MIN, Eva Carolina Gómez Manheim, explicó a Proceso Digital que “Tejiendo Identidades” nace como continuación de las distintas intervenciones realizadas anteriormente en el Paseo Liquidámbar.

“Empezamos con las sombrillas bajo el slogan ‘robando espacios a la violencia’. Para el museo es muy importante intervenir todo el espacio público que rodea al museo”, expresó.

Gómez Manheim confirmó que las jornadas continuarán todos los sábados hasta conseguir el material necesario para completar la meta de decoración urbana.

“Son dos mil para que podamos intervenir todo el espacio en frente del museo”, explicó la encargada de la institución.

Señaló que existe “una pésima percepción” sobre el Centro Histórico, pese a que asegura que actualmente los niveles de violencia en la zona son menores a los que muchas personas imaginan.

La directora indicó que esta es la primera ocasión en que el museo desarrolla una intervención artística de carácter completamente abierto y colaborativo con el público, algo que considera clave para fortalecer el sentido de comunidad entre los capitalinos.

“Creo que en este tiempo estamos viviendo una polaridad muy fuerte dentro de la sociedad hondureña y este proyecto va a poder hacer comunidad”, afirmó.

También destacó que muchas de las personas asistentes llegaron sin conocimientos previos sobre crochet, pero motivadas por aprender y contribuir con una instalación colectiva que pretende llenar de color el paseo peatonal frente al museo.

“Tenemos que empezar a usar los colores para impactar en la psiquis urbana”, sostuvo, al resaltar que esto es una gran herramienta de transformación social.

Directora del Museo de Identidad Nacional, Eva Carolina Gómez, explica la jornada de "Tejiendo Identidades" realizada este sábado. pic.twitter.com/2uRbIWiZg5 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 16, 2026

Recuperación cultural e identitaria

El MIN, inaugurado en 2006, convierte a “Tejiendo Identidades” en la cuarta gran intervención urbana impulsada por el Museo para la Identidad Nacional para revitalizar este sector de la ciudad.

La primera de estas iniciativas ocurrió en 2014 con “Sombrillas MIN”, una instalación artística que llenó de color el Paseo Liquidámbar y atrajo la atención de turistas y capitalinos.

Posteriormente, en 2016, el museo desarrolló “Pixeles MIN”, mientras que en 2022 impulsó “Siluetas MIN”, bajo el lema “La gente roba espacios a la violencia”.

«Sombrillas MIN» de 2014

Devolverle vida al Centro

La recuperación del Centro Tegucigalpa ha sido durante años una prioridad planteada por distintos gobiernos y sectores culturales; sin embargo, expertos señalan que persisten múltiples obstáculos que dificultan ese proceso.

Entre los principales problemas figuran los usos incompatibles de edificios históricos, las dificultades para fortalecer proyectos de peatonalización, el abandono de áreas verdes patrimoniales y la transformación de espacios públicos en estacionamientos improvisados.

A esto se suma la percepción negativa sobre la seguridad en la zona, lo que genera una percepción negativa del ciudadano hacia el patrimonio de la zona.

Las iniciativas artísticas impulsadas por el MIN buscan cambiar esa percepción ciudadana, fomentar la convivencia y devolverle valor cultural y turístico a uno de los sectores más emblemáticos de la capital hondureña.

Un espacio de convivencia

Durante varias horas, los participantes aprendieron técnicas básicas y avanzadas para elaborar piezas que posteriormente formarán parte de una gran instalación artística que cubrirá el espacio frente al MIN y la Galería Nacional de Arte.

El entusiasmo de los asistentes superó las expectativas de los organizadores. La cantidad de personas requirió de grandes esfuerzos para atender la demanda de participantes, que rondó casi un centenar de personas.

Muchos aseguraron haberse enterado de la convocatoria a través de redes sociales y afirmaron que esperan regresar cada sábado para continuar colaborando con el proyecto.

Algunos participantes comentaron que el crochet representa una actividad que les ayuda a mantenerse activas y concentradas, además de fortalecer habilidades motrices que han practicado desde jóvenes.

Otros asistentes, especialmente jóvenes, destacaron que el tejido puede convertirse en una forma de relajación y manejo del estrés cotidiano.

Invitación abierta a la población

Las autoridades del Museo para la Identidad Nacional hicieron un llamado a la población capitalina a sumarse cada sábado a las jornadas de tejido.

La directora del museo invitó especialmente a quienes nunca han practicado crochet a participar en las reuniones sabatinas, asegurando que no es necesario tener experiencia previa para formar parte del proyecto ya que el acompañamiento será constante.

“Si no saben tejer, es el momento de aprender”, expresó, y motivó a las personas para que colaboren con mucho entusiasmo con esta actividad. AD