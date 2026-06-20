Tejiendo Identidades avanza en el MIN y se acerca a la meta

Tegucigalpa – El Museo para la Identidad Nacional (MIN) desarrolló una nueva jornada del proyecto comunitario Tejiendo Identidades, una iniciativa artística y participativa que busca transformar el Paseo Liquidámbar del Centro Histórico de Tegucigalpa mediante una gran intervención elaborada con módulos de crochet.

La actividad se realizó en el auditorio del museo con la participación de alrededor de 40 personas de distintas edades, quienes llegaron desde tempranas horas para integrarse al taller.

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Bajo la guía de las instructoras Rosalinda López y Sagrario Mejía, las asistentes aprendieron y reforzaron técnicas básicas de tejido, lograron la elaboración de aproximadamente 30 nuevos módulos.

– Las organizadoras explicaron que el objetivo final es alcanzar unos 2,700 tejidos.

Un proyecto comunitario

La directora del MIN, Eva Gómez, destacó que se ha convertido en una iniciativa abierta, inclusiva y comunitaria, donde cualquier persona puede participar sin necesidad de experiencia previa en tejido.

“Es un proyecto hermoso, ya se está haciendo en otros lugares del mundo, pero la diferencia aquí es que es comunitario. Todos los sábados pueden venir a aprender a tejer con nuestras voluntarias. Queremos hacer comunidad y revitalizar el Centro Histórico con la participación de todos los capitalinos”, expresó.

Gómez señaló que actualmente el proyecto avanza de forma progresiva, con cerca de 500 módulos ya elaborados, por lo que reiteró el llamado a la población a sumarse a las jornadas sabatinas para alcanzar la meta establecida.

Instalación será inaugurada en noviembre

Gómez además adelantó que la inauguración está prevista para el mes de noviembre, con la participación del titular de la Presidencia de la República.

Según explicó, el proyecto busca consolidarse como una de las principales intervenciones artísticas del país en los últimos años, con impacto directo en la revitalización del Centro Histórico de Tegucigalpa y en la recuperación de espacios públicos a través del arte colaborativo.

“Tenemos que apurarnos y hacer un llamado a un ‘SOS’ para que más personas se unan. Esto es de todos y para todos”, añadió la directora.

Eva Carolina Gómez, directora del MIN, invita a participar en los talleres de tejiendo identidades pic.twitter.com/8FCeM75Ndy — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 20, 2026

Trabajo colectivo y aprendizaje continuo

Por su parte, la instructora Rosalinda López explicó que el proyecto está diseñado para recibir tanto a personas con experiencia en crochet como a quienes nunca han tejido, garantizando un acompañamiento constante durante las sesiones.

“Es un trabajo muy bonito. Aquí enseñamos a todas las personas que quieran aprender. Lo importante es el deseo de participar”, comentó.

La jornada también incluyó espacios de integración, lista de asistencia y pausas para café, en un ambiente de convivencia que busca fortalecer el sentido de comunidad entre las participantes.

Tejiendo Identidades forma parte de una serie de intervenciones urbanas impulsadas por el MIN desde 2014, como “Sombrillas MIN”, “Pixeles MIN” y “Siluetas MIN”, todas orientadas a la revitalización del Centro Histórico de la capital mediante el arte participativo. AD