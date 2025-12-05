Tejada arremete contra presidente del Sindicato de la ENEE y niega aumentos selectivos

Tegucigalpa – El ministro interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, rechazó de manera contundente las acusaciones del presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (Stenee), Miguel Aguilar, quien aseguró que la administración está aplicando aumentos salariales selectivos a 150 funcionarios cercanos al ministro, dejando en desventaja al resto de empleados.

– Miguel Aguilar: Es un sindicalista de profesión que no trabaja y que tiene prácticamente 30 años de estar viviendo de la ENEE, acusó Tejada.

Tejada calificó la denuncia como “absolutamente falsa” y aseguró que lo que la ENEE ejecuta no son aumentos irregulares, sino un proceso de nivelación salarial contemplado en el Manual de Puestos y Salarios, con el fin de poner orden en un sistema administrativo históricamente desorganizado.

Son cambios de plaza, asegura

El funcionario explicó que desde el inicio de la actual administración se emprendió un proceso de reestructuración interna que incluye la nivelación de personal técnico que antes no contaba con una escala salarial adecuada.

“No son 150, son 180 nivelaciones. Se han hecho cambios de plaza, no aumentos selectivos. Estas nivelaciones se realizan con base en el manual de puestos y salarios para evitar demandas que representan una contingencia de hasta 3,000 millones de lempiras al año”, afirmó Tejada.

Detalló que, hasta la fecha, han ingresado 84 personas en el área de transmisión, mientras que se ha nivelado a personal técnico que históricamente no tenía un marco salarial definido. Según el ministro interino, estas acciones representan un impacto de 60 millones de lempiras anuales en la planilla, pero generan un ahorro superior a los 1,000 millones de lempiras, al reducir el riesgo de demandas laborales que suelen inflarse judicialmente.

Tejada lanza fuertes críticas a Miguel Aguilar

El ministro interino no solo negó las acusaciones, sino que lanzó graves señalamientos contra el presidente del sindicato, a quien calificó como “político” y responsable de decisiones dañinas para la estatal.

“Miguel Aguilar es un político que vendió la distribución de la ENEE. Tiene que explicar el 8% de dividendos que recibió de la EEH, qué hizo con ese dinero”, disparó Tejada.

Además, cuestionó su labor como dirigente sindical: “Es un sindicalista de profesión que no trabaja y que tiene prácticamente 30 años de estar viviendo de la ENEE. Un tipo como él debe retirarse; mucho daño le ha hecho a la empresa”.

“Las denuncias son totalmente falsas”

Tejada reiteró que la administración no violenta derechos ni aplica favoritismos, como asegura Aguilar, sino que está corrigiendo un desorden histórico que ponía en riesgo las finanzas de la estatal.

“Las denuncias son totalmente falsas. La política de nivelación salarial busca ordenar la casa y evitar que más cargas económicas recaigan sobre el Estado”, concluyó el funcionario.

Mientras tanto, Aguilar del Stenee mantiene su postura y asegura que presentará más documentación para sustentar sus acusaciones. La controversia continúa escalando en un momento crucial para la crisis financiera y operativa que sigue atravesando la ENEE. LB