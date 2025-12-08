“Tegucigalpa y Comayagüela estuvo muy reñido, pero ganamos las aldeas”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo este lunes que “Tegucigalpa y Comayagüela estuvo muy reñido, pero ganamos las aldeas”, tras afirmar que él será el nuevo alcalde del DC.

Zelaya indicó que tras 100 horas sin transmisión de resultados genera desconfianza, pero aquí seguimos esperando pacientemente.

“Hoy ya empieza a ver movimiento en los resultados, esperemos que entre todo Francisco Morazán, por lo que hay que esperar con paciencia y tranquilidad”, indicó.

Afirmó que la elección es cerrada ya que hay una diferencia de menos del 1 %.

“Son más de 268 actas las que van a sacar la verdad a la luz, muchas de esas actas son de las aldeas donde nosotros ganamos, seguimos teniendo serenidad ya que todo voto cuenta”, arguyó.

Hizo un llamado a Libre, el pueblo eligió la libertad y la democracia y ellos llamando a las calles, les digo que Honduras quiere paz y por eso hablo en las urnas.

“Vamos a estar actualizando, esperemos ver el ingreso de las actas que nos dan el triunfo a su servidor”, indicó.

Apuntó que su triunfo lo hace en las aldeas donde ganamos, “el (Aldana) dice que gana por un 3.5 % y no es así, el margen ha sido estrecho, por lo que hay muchas cosas que no son ciertas, en la democracia y elecciones se cuentan todas las actas y cada voto”. IR