Tegucigalpa será sede del ISACA Cyber Summit 2026 enfocado en ciberseguridad y gestión del riesgo digital

Tegucigalpa- El ISACA Cyber Summit 2026 se desarrollará los días 15 y 16 de abril en Tegucigalpa, consolidándose como un espacio de alto nivel donde líderes y ejecutivos analizarán los desafíos actuales y futuros del entorno digital.

El evento es organizado por ISACA Tegucigalpa Chapter y reunirá a expertos nacionales e internacionales, incluyendo ejecutivos C-Level, auditores, CISOs e ingenieros en sistemas, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en áreas como riesgo digital, ciberseguridad, auditoría y gobierno de tecnologías de la información.

Este encuentro forma parte del ecosistema global de ISACA Internacional, una de las organizaciones más influyentes en gobierno de TI, auditoría, ciberseguridad, riesgo y privacidad, con presencia en más de 190 países y una comunidad de más de 170 mil profesionales.

El propósito central del summit es elevar la madurez digital de las organizaciones, fortalecer la resiliencia cibernética y promover una gestión tecnológica basada en riesgos, alineada con estándares internacionales.

El evento está dirigido a ejecutivos líderes en tecnología, auditoría, riesgo y ciberseguridad, y se perfila como un espacio exclusivo para miembros del capítulo de Tegucigalpa y actores estratégicos responsables de la gobernanza tecnológica en sus organizaciones.

El capítulo de Tegucigalpa de ISACA, fundado el 10 de junio de 2021, cuenta actualmente con más de 180 profesionales dedicados a la auditoría, control y seguridad de sistemas, reafirmando su compromiso con la educación, certificación y buenas prácticas en el ámbito tecnológico.LB