Tegucigalpa reunirá a expertos de 10 países para impulsar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras

Tegucigalpa- Honduras se prepara para recibir el próximo mes, uno de los encuentros iberoamericanos más relevantes en materia de enfermedades raras, salud pública, diagnóstico oportuno, innovación médica y políticas sanitarias.

La Fundación Hondureña para la Salud Hepática —FUNHEPA— y la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras —ALIBER— avanzan en la presentación de la agenda preliminar del III Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras Honduras, que se celebrará del 16 al 18 de julio de 2026 en Tegucigalpa. El encuentro que se realizará durante tres días, albergará también el V Foro de Alto Nivel y el XIII Congreso Iberoamericano de Enfermedades Raras ALIBER.

El III Congreso reunirá a autoridades sanitarias, referentes médicos, investigadores, representantes públicos, organizaciones de pacientes, academia, cooperación internacional y actores clave del ecosistema de salud, con el propósito de fortalecer el diálogo regional y promover respuestas más integrales, sostenibles e inclusivas para las personas que viven con enfermedades raras y sus familias.

La agenda preliminar contempla la participación de voces institucionales, científicas y asociativas de al menos 10 países de Iberoamérica, entre ellos Honduras, España, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, México, Uruguay y Chile, consolidando a Honduras como punto de articulación regional para el diálogo técnico, la cooperación y la acción en enfermedades raras.

Durante tres días, el programa abordará temas prioritarios para los sistemas de salud, incluyendo tamizaje neonatal, diagnóstico genético, medicina de precisión, inteligencia artificial aplicada a la salud, enfermedades sin diagnóstico, acceso a tratamientos, gobernanza sanitaria, políticas públicas, investigación, cooperación regional y participación de pacientes.

La sesión inaugural contará con la participación de autoridades nacionales e internacionales, representantes de instituciones públicas, academia, FUNHEPA, ALIBER y actores clave de la cooperación iberoamericana. Entre las autoridades previstas se encuentran representantes de la Secretaría de Salud de Honduras, el Ministerio de Sanidad de España, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, el Ministerio de Salud de Costa Rica, el Congreso Nacional de Honduras, la Embajada de España en Honduras, UNITEC, FUNHEPA y ALIBER.

Uno de los momentos institucionales más relevantes será la Reafirmación de la Declaración de Tegucigalpa de Compromiso Institucional sobre Enfermedades Raras, un espacio orientado a dar continuidad a los compromisos asumidos en Honduras y a fortalecer una agenda país en torno al diagnóstico oportuno, la atención integral, la evidencia, la participación de pacientes y la cooperación internacional.

El Congreso también abrirá un espacio central para las voces de pacientes y familias, con el objetivo de orientar prioridades desde la experiencia directa de quienes viven con una enfermedad rara o acompañan a una persona afectada. Esta mirada será clave para vincular la discusión científica e institucional con las necesidades reales de la población.LB