Tegucigalpa recibe la visita del alcalde de Oxford, Carolina del Norte

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Vicealcaldesa Saraí Rivera recibió la visita oficial del honorable señor Guillermo A. Nurse, alcalde de la ciudad de Oxford Carolina del Norte, EEUU, la gira tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación internacional entre ambas ciudades.

Durante la jornada, se abordaron temas estratégicos como la gestión de riesgos y desastres, el desarrollo económico, la inversión para infraestructura y el intercambio de oportunidades educativas todo en el marco de la hermandad entre Tegucigalpa y Oxford.

Esta visita, reafirma el compromiso de impulsar alianzas que permitan el intercambio de conocimientos, el acceso a redes internacionales y la generación de iniciativas conjuntas en beneficio de la ciudadanía, especialmente de Tegucigalpa y Comayagüela.

La vicealcaldesa Saraí Rivera, destacó que “este acercamiento contribuye a posicionar a Tegucigalpa como una ciudad abierta al mundo, orientada al desarrollo sostenible y la cooperación internacional y así tener alianzas estratégicas que generen plusvalía a las ciudades gemelas del Distrito Central”.

El alcalde Nurse, se hizo acompañar de su equipo de trabajo con quienes diseñan las metodologías de mejora en su ciudad y además pueden acompañar a dar seguimiento a los acuerdos y necesidades de ambas Corporaciones Municipales.

La vicealcaldesa Rivera entregó el reconocimiento de Visitante Distinguido al alcalde Guillermo Nurse, en un acto protocolario que resalta la importancia de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambas ciudades.

Los ediles sostuvieron un almuerzo de trabajo con autoridades y funcionarios encargados de la toma de decisiones en la capital, donde después se realizó un recorrido en las aldeas el Guanábano y el Buen Samaritano #2 en la carretera salida a Olancho. JS