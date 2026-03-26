Tegucigalpa lanza proyecto para mejorar la seguridad vial en corredores urbanos del BRT

Tegucigalpa-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo (AHAD – FIA) lanzarán el proyecto “Caminando Seguro por las Calles de Tegucigalpa”, una iniciativa destinada a reducir muertes y lesiones por siniestros viales en los principales corredores del BRT construido en Tegucigalpa.

El lanzamiento se realizará a las 2:00 p.m. en Nave Carías, en Tegucigalpa, y reunirá a autoridades nacionales y municipales, organismos internacionales, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos en movilidad y seguridad vial.

El proyecto forma parte de la iniciativa global Safe Mobility 4 All & 4 Life, impulsada por el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para mejorar la seguridad vial y la movilidad sostenible.

En Honduras, la iniciativa es implementada por AHAD – FIA, en alianza con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con el acompañamiento de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes (FITAC) y el apoyo técnico de organizaciones especializadas.

El proyecto se enfocará en mejorar la seguridad en los corredores ante la futura puesta en marcha del sistema de transporte BRT de Tegucigalpa, mediante intervenciones basadas en el Enfoque de Sistema Seguro, un modelo internacional que promueve calles más seguras, velocidades adecuadas, infraestructura protectora y mayor conciencia ciudadana sobre el uso responsable de la vía.

Entre las acciones previstas se incluyen:

• Identificación y diagnóstico de puntos críticos de siniestralidad vial en los corredores del sistema BRT de Tegucigalpa

• Implementación de intervenciones físicas para mejorar la seguridad de peatones y usuarios vulnerables.

• Campañas de sensibilización y educación vial dirigidas a la ciudadanía.

• Fortalecimiento de capacidades institucionales y generación de información para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad vial en el corredor del BRT y futuro sistema de transporte público (nuevas líneas de BRT, Teleférico, tranvías, etc.)

La iniciativa busca contribuir a los esfuerzos globales para reducir las muertes por siniestros viales, que figuran entre las principales causas de mortalidad en el mundo, especialmente entre jóvenes, adultos mayor y usuarios vulnerables de la vía pública.

El proyecto “Caminando Seguro por las Calles de Tegucigalpa” aspira además a convertirse en un modelo piloto replicable en otros corredores urbanos y ciudades del país, promoviendo un enfoque integral que combine infraestructura segura, educación vial, fiscalización y fortalecimiento institucional.

Sobre Safe Mobility 4 All & 4 Life Safe Mobility 4 All & 4 Life es una iniciativa global impulsada por UNITAR, la FIA y la FIA Foundation, orientada a fortalecer la seguridad vial mediante programas de formación, investigación, generación de conocimiento y apoyo a políticas públicas para mejorar la movilidad segura en países en desarrollo. IR