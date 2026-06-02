Tegucigalpa es sede de congreso internacional sobre gestión de riesgos y resiliencia urbana

Tegucigalpa, – La municipalidad capitalina desarrolla del 1 al 3 de junio el Congreso Internacional “Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, Una Ciudad Preparada y Segura”, una iniciativa impulsada en el marco del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, Componente Honduras (PAUCC), y del Proyecto de Fortalecimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para la Gestión del Cambio Climático (ECA), ambos financiados por el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

El evento cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales, representantes de gobiernos locales, organismos de cooperación, universidades y organizaciones comunitarias.

El congreso tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos locales y actores clave mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con la gestión integral de riesgos, la adaptación urbana al cambio climático, el ordenamiento territorial y la construcción de ciudades resilientes y seguras.

Asimismo, busca promover la articulación entre instituciones nacionales e internacionales para impulsar estrategias conjuntas orientadas a la prevención y mitigación de desastres, informó el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), Julio Quiñónez.

Durante las jornadas se realizan conferencias magistrales, paneles y espacios de intercambio enfocados en temas como resiliencia urbana, protección civil, gobernanza local, planificación territorial, ciudades inteligentes y experiencias comunitarias de preparación y respuesta ante emergencias.

Entre las actividades programadas destacan la conferencia sobre el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), la presentación de herramientas de planificación para la gestión del riesgo en la capital y el intercambio de experiencias de comunidades organizadas a través de los Comités de Emergencia Local (Codel).

El encuentro también servirá para socializar los avances de las agendas globales sobre cambio climático y gestión de riesgos, así como para presentar los resultados y proyectos de reducción de riesgos impulsados en el Distrito Central.

De igual manera, se realizará el lanzamiento de la herramienta ECA, diseñada para fortalecer el análisis y la toma de decisiones sobre medidas de mitigación en zonas vulnerables del municipio.

Las autoridades municipales destacaron que la realización de este congreso permitirá consolidar alianzas estratégicas entre gobiernos, organismos internacionales, academia y sociedad civil, promoviendo una visión integral de desarrollo urbano sostenible que incorpore la gestión del riesgo y la adaptación climática como elementos fundamentales para construir ciudades más preparadas y seguras. IR