Tegucigalpa en doble racionamiento de agua, suministro será cada siete días y menos horas

Tegucigalpa- La crisis hídrica en la capital se profundiza, el gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, anunció que toda Tegucigalpa recibirá agua cada siete días debido al descenso crítico de los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción, mientras se incrementará la distribución gratuita mediante cisternas en los sectores más afectados.

“Estamos teniendo doble racionamiento. No solo es el espaciamiento en días, también en horas; hay zonas donde se suministra agua durante ocho horas y otras durante doce horas, dependiendo de las condiciones de la red”, explicó el funcionario, al señalar que las medidas forman parte de un plan de administración de crisis.

Actualmente, la represa Los Laureles se encuentra al 40.65% de su capacidad y La Concepción al 39.06%, situando a la ciudad en un escenario de riesgo hídrico alto, ya que ambos embalses están por debajo del 50% de almacenamiento.

Boquín advirtió que, de no registrarse lluvias significativas en las próximas semanas, la situación podría agravarse. “Estamos trabajando muy de cerca con Cenaos para monitorear las lluvias; si no tenemos más precipitaciones vamos a entrar en una etapa más crítica”, alertó.

Ante este panorama, la UMAPS prepara un aumento en la flota de cisternas para reforzar el abastecimiento en barrios y colonias, especialmente en las zonas de mayor altura. Asimismo, se contempla el uso de pozos privados como fuentes alternas para sostener el suministro.

El funcionario hizo un llamado a la población a utilizar el agua de manera responsable y confirmó que el plan de contingencia busca administrar el recurso hasta la llegada de las lluvias más intensas previstas para septiembre.

Finalmente, recordó que el agua distribuida a través de cisternas es completamente gratuita y advirtió que ninguna persona está autorizada para cobrar por este servicio, ya que los costos son asumidos por la Municipalidad del Distrito Central.LB