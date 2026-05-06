Tegucigalpa conmemora el Día de Europa con izado de bandera en el bulevar Unión Europea

Tegucigalpa – La Delegación de la Unión Europea en Honduras y la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizaron un acto simbólico de izado de la bandera de la Unión Europea y Honduras en el bulevar Unión Europea, anteriormente conocido como bulevar Comunidad Económica Europea.

La actividad contó con la participación del alcalde municipal, Juan Diego Zelaya, y del embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier.

El acto busca dar visibilidad al cambio oficial de nombre aprobado por la Corporación Municipal en 2022, actualizando la denominación del bulevar conforme a la evolución histórica de la Comunidad Económica Europea hacia la actual Unión Europea.

La Comunidad Económica Europea fue creada en 1957 como un proyecto de integración económica entre países europeos. Posteriormente, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, pasó oficialmente a denominarse Unión Europea, ampliando su alcance hacia la cooperación política, social, ambiental y de derechos humanos.

“Este espacio, conocido durante décadas como bulevar Comunidad Económica Europea, lleva hoy oficialmente el nombre de bulevar Unión Europea, actualizando una referencia histórica que refleja la evolución de Europa y de nuestra relación con Honduras”, expresó Gonzalo Fournier.

Durante el evento, el embajador de la Unión Europea destacó que la bandera europea representa valores compartidos como la democracia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible, así como la estrecha relación entre Honduras y la Unión Europea construida a lo largo de varias décadas.

Asimismo, se resaltó que además de la Unión Europea, distintos países miembros, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, han acompañado históricamente procesos de cooperación y desarrollo en la capital en áreas como infraestructura, cultura, agua y saneamiento, y desarrollo urbano.

“Es un pequeño gesto para agradecer la cooperación que nos brinda Europa y por los lazos de amistad”, enfatizó el Alcalde.

La presencia de la bandera de la Unión Europea en este bulevar simboliza la amistad, cooperación y visión compartida entre Honduras y Europa, así como el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos. JS