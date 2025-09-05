Tecnológica Skybox expande plan con centro de datos de 125 millones de dólares en Austin

Austin (EEUU) – La compañía tecnológica Skybox expandirá un «megaproyecto» tecnológico en Austin, la capital de Texas, con la construcción de un centro de datos de 125 millones de dólares.

Las instalaciones, que tendrán una extensión de 21,815 metros cuadrados y se sumarán a la obra, contará con seis edificios y tendrá una capacidad de 600 megavatios, siendo la concentración de centros de datos de SkyBox en el país.

La empresa, con sede en Dallas, planea iniciar la construcción en octubre y completar la expansión en junio del próximo año, según informó al Departamento de Licencias y Regulación de Texas.

La construcción de centros de datos ha ido en aumento en el estado, impulsada en parte por el apoyo que el Gobierno de Donald Trump brindó a las grandes empresas tecnológicas.

Stargate, la empresa conjunta entre OpenAi, SoftBank y Oracle que recibió el espaldarazo de la Administración, construirá entre 10 y 20 centros de datos en Texas, cerca de una de sus sedes en Abilene, un poblado 240 kilómetros al oeste de Dallas.

Los centros de datos, esenciales para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, consumen grandes cantidades de energía.

En Texas, estas instalaciones necesitaron casi 22 millones de megavatios por hora de electricidad en 2023, un 4.6 % del consumo eléctrico del estado, según datos recopilados por la Universidad de Texas en Austin. Se prevé que este consumo se duplique para 2030.

Esta demanda afecta directamente al delicado sistema eléctrico del estado, a la vez que incrementa exponencialmente el consumo de agua en una región ya afectada por las sequías prolongadas. EFE