Técnicos pedagógicos protestan por iniciativa de escuelas normales bilingües

Tegucigalpa – Los técnicos pedagógicos de actualización docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro-Sur-Oriente (antes escuela normal mixta) se tomaron las instalaciones de este centro de formación en protesta a la instalación de la escuela normal bilingüe.

Así lo informó la técnico pedagógica, Leyla López, quien explicó que no se está en contra de la formación bilingüe, pero sí en la instalación de los centros de formación dentro de lo que en su momento se conoció como escuelas normales.

Argumentó que estos centros de formación ya tienen una función la cual se viene desempeñando desde el año 2017 y aún no se cuenta con claridad sobre este nuevo sistema de formación.

Cabe señalar que con 70 alumnos por cada una de las seis escuelas normales, Honduras inició a ofertar el bachillerato bilingüe sin el deseo de masificar esta modalidad de estudio dentro de las escuelas normales.

Las escuelas normales que en el pasado formaron docentes y que el propio gobierno ordenó su cierre, regresan al campo educativo este año lectivo como escuelas normales bilingües, indicó la Secretaría de Educación.

No obstante, para los técnicos pedagógicos el bachillerato bilingüe no es más que una nueva carrera y los centros de estudios no cuentan con las instalaciones para funcionar de forma bivalente.

En ese orden, lamentaron que no se hagan los diagnósticos suficientes para la instalación de nuevas carreras educativas.

Tajantemente dijo que no existen las condiciones adecuadas para el funcionamiento de un bachillerato bilingüe dentro de las instalaciones de los ahora centros regionales antes llamados escuelas normales. (RO)