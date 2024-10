Tebas pide a Infantino que retire el Mundial de clubes 2025

Madrid- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, que retire el Mundial de clubes de 2025, porque «no es necesario para los jugadores, ni para los clubes, ni para la FIFA y lo único que hace es desorganizar».

«Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya», reclamó.

Durante su intervención en el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos celebrado en Bruselas, Tebas dijo que si la FIFA va a utilizar sus fondos para esa competición se los estará «quitando a todos esos lugares donde dice que está para ayudar» y habló de más de 1.500 millones de euros.

«Retírelo y sentémonos a negociar. Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos. Los fines que tiene para el mundo del fútbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas. Eso no se soluciona con un Mundial de clubes», insistió.

El presidente de LaLiga se refirió a las sentencias pronunciadas en el último año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su influencia en la gobernanza del fútbol e invitó a «no perder esa autopista».

«Hago un llamamiento para el mañana con FIFPRO. Tenemos que cambiar el camino de la gobernanza. Ayer iniciamos un camino que debe continuar mañana. No caigamos en la trampa que nos han hecho siempre. Si no caemos el éxito será nuestro. Quien negocia el convenio colectivo en las ligas nacionales es la liga y los sindicatos, tenemos que trasladar esto al mundo internacional», añadió.

Javier Tebas confirmó también que LaLiga volverá a formar parte de las Ligas Europeas, junto a las que ayer confirmó la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por abuso de posición de dominio en relación al calendario internacional.

«Nos fuimos hace 18 meses, pero vamos a volver porque ayer se dio el paso de presentar una denuncia con FIFPRO que llevábamos años pidiendo y una denuncia que en el fondo busca que cambie el sistema de gobernanza del fútbol en el mundo y en europa. No podíamos seguir con el mismo sistema pero lo venimos pidiendo desde la liga desde que yo soy presidente, han tardado diez años en darse cuenta», apuntó. EFE/lb