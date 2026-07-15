Tebas: «Nuestra liga crea futbolistas y eleva el nivel del fútbol mundial»

Madrid.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó la clasificación de España para la final del Mundial y aseguró que la liga española «no solo compite al máximo nivel», sino que «crea futbolistas, forma entrenadores, exporta conocimiento y eleva el nivel del fútbol mundial temporada tras temporada».

«España vuelve a demostrar que los grandes éxitos no nacen de la casualidad. Nacen del trabajo, de la formación, de los clubes y de una forma de entender el fútbol», firmó en redes sociales, después de la victoria de la selección sobre Francia (2-0) para jugar el próximo domingo la segunda final de un Mundial de su historia, frente a Inglaterra o Argentina.

Para Tebas, «esta clasificación para la final del Mundial, tras superar con autoridad a Francia, es el reflejo de algo mucho más profundo que una gran generación de futbolistas».

«Es la consecuencia de décadas construyendo la mejor cantera de jugadores y entrenadores del mundo, con clubes que invierten en talento, formación y desarrollo desde la base. Ese modelo, muchas veces cuestionado, vuelve a demostrar su enorme fortaleza», añadió.

Tebas trasladó su enhorabuena «al seleccionador, Luis de la Fuente, a todo el cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los clubes que hacen posible este éxito silencioso cada fin de semana». «Hoy celebra España. Y también el fútbol español», concluyó. EFE/ir