Tebas: «LaLiga no denuncia porque la Fiscalia está investigando»

Sant Adrià de Besòs (Barcelona) – Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró este viernes en Barcelona que la patronal de los clubes no denuncia las supuestas irregularidades del caso Negreira porque «la Fiscalía está investigando» y no quiere «entorpecer» la misma porque «podría dilatar el proceso».

En una rueda de prensa previa a un acto de la Liga Genuine, celebrado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque del RCD Espanyol, Tebas comentó que si el asunto se tratara de una irregularidad en el ámbito deportivo, la misma estaría prescrita.

«En el ámbito del derecho penal, no. Hemos sido activos en diferentes casos, en diferentes denuncias. Esta investigación está en la Fiscalía, no está en un juzgado, por lo que ni la Liga ni la RFEF somos partes del proceso y no podemos disponer de la documentación», afirmó.

«No es la Liga que no investiga, no lo hace porque está prescrito», aclaró Tebas, quien comentó que no ha hablado con ninguno de los expresidentes del FC Barcelona ni tampoco con Joan Laporta.

El máximo mandatario de LaLiga compareció en rueda de prensa por vez primera desde que se hizo público que la Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018.

La investigación se centra en unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018, año en el que Enríquez Negreira dejó del CTA tras la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según la información, el Barcelona pagó a la empresa DASNIL 95 SL 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago.

Para Tebas, los pagos a Enríquez Negreira corresponden a unos «conceptos y cuantías que no están claros» y defendió que LaLiga, si bien no puede abrir una expediente por la vía administrativa, debido a que los hechos han prescrito, «no puede estar pasiva» ante un caso que «está haciendo muchísimo daño al fútbol español»

«Los indicios de unas facturas y servicios prestados me parecen extraños», opinó el presidente de LaLiga, quien recordó que es un delito «el mero hecho» de intentar, por ejemplo, influenciar a un árbitro.

En este sentido, insistió: «Si no hubiese investigación por parte de la Fiscalía ya estaríamos denunciando para que se investigue, porque las facturas, los importes de las facturas y la declaración de Enríquez Negreira lleva a pensar que hay unos indicios que se debería investigar en cualquier ámbito».

Asimismo, Tebas explicó que en las últimas horas ha hablado con los miembros del comité de designación de los árbitros de la etapa en la que Enríquez Negreira era vicepresidente del CTA.

«Los que estaban en ese momento (en el comité de designación arbitral) me han dicho que no tuvieron presiones de Negreira», señaló. Y agregó: «Yo creo a los árbitros, si dicen que no intervenía. Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa».

Preguntado por el hecho de que algunos clubes contraten los servicios de asesoramiento de excolegiados, el mandatario señaló que la diferencia de la vinculación de Enríquez Negreira con el Barcelona es que «estaba en el activo» en el CTA. «Es un conflicto de intereses que no se puede permitir», aseveró.

Por último, Tebas negó que el ‘caso Negreira’ se trate de «una conspiración de Madrid», ya que, en su opinión, «son hechos objetivos» que investiga la Fiscalía. EFE