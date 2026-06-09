“Te voy a pelar”: impactante video de amenazas sale a la luz con detención de sospechoso por crimen de enfermera

Tegucigalpa – La captura de Daniel Meraz Cáceres, principal sospechoso de la muerte de su compañera de hogar, la enfermera Elvia Mercedes Gómez, es un nuevo caso que ha conmocionado a la población por los antecedentes de violencia que, según las investigaciones, precedieron al femicidio.

– Observatorio de UNAH contabiliza que 112 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras.

-Elvia Mercedes, ya habia denunciado a su agresor por golpearla, pero habria retirado la denuncia y la semana pasado la asesino.

Meraz Cáceres fue detenido en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el Valle de Sula y posteriormente trasladado a San Pedro Sula para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en este caso es el papel desempeñado por el padre del sospechoso, quien, acompañado de un equipo legal y líderes religiosos, aconsejó a su hijo entregarse a las autoridades y facilitó información sobre su ubicación en el sur de Cortés, contribuyendo así a su captura.

Mientras avanzan las investigaciones, han salido a la luz videos y grabaciones de teléfono celular que evidencian un patrón de violencia psicológica, amenazas e intimidaciones que sufría la víctima. En los registros audiovisuales se escucha al ahora detenido profiriendo insultos, amenazas y expresiones agresivas con palabras soeces en contra la enfermera.

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Te voy a pelar de una vez

En una de las grabaciones, la voz de Elvia Mercedes Gómez refleja el temor y la desesperación que enfrentaba. «Es que yo no le hago nada a usted… no le he faltado el respeto, Daniel. Yo a usted no le digo nada. Quien me anda insultando siempre es usted… usted solo con golpes arregla las cosas», se escucha decir a la profesional de la salud.

Previo a la voz de Elvia se ve la imagen del agresor quien dijo en su momento “Me volves a faltar el respeto y te voy a levantar a (p…) me seguís sacando la piedra, te voy a pelar de una vez me entendiste, aquí no le vas a meter miedo a nadie me entendiste, me volves a hacer otro cuadro, queres comprobarlo volveme a responder cuando te digo algo te voy a agarrar a (p…), a mí no me va meter miedo nadie, volveme a responder y vas a ver … Me (…) que me desobedece, se lo advertí me respondes las llamadas, sino vas a ver.

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Familiares, amigos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han expresado su indignación y dolor por la muerte de la enfermera, señalando que este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de actuar oportunamente ante las señales de violencia doméstica para evitar tragedias irreparables.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales en este crimen que ha generado consternación en Honduras. LB