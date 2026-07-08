Taylor Swift obtiene cinco nominaciones a los Emmy por ‘The Eras Tour: The Final Show’

Los Ángeles.– La película del último concierto de la gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour: The Final Show’, obtuvo este miércoles cinco nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado.

El largometraje sigue a Swift en el último concierto de ‘The Eras Tour’, en Vancouver (Canadá), en el que cantó gran parte de sus canciones, desde las de su álbum debut de 2006 hasta ‘The Tortured Poets Department’ (2024).

El filme, disponible en la plataforma Disney+, también está nominado a mejor dirección para un especial de variedades (Glenn Weiss), así como a montaje de imagen de un programa de variedades, mezcla de sonido y mejor dirección técnica y mejor trabajo de cámara.

Swift, que figura como productora e intérprete del proyecto, recaudó en los 21 meses que duró ‘The Eras Tour’ más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, marcando un hito en la historia de la industria musical.

La gira, que comenzó en 2023 y concluyó en diciembre de 2024, reunió en total a más de 10 millones de personas repartidas en cinco continentes, lo que la convirtió en una de las más exitosas de la historia de la música pop.

Menos de un año después, la cantante lanzó su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, inspirado precisamente en su vida entre bastidores durante los conciertos de ‘The Eras Tour’ y que se convirtió en el álbum más popular de 2025 en Estados Unidos.

Las nominaciones llegan apenas unos días después de que Swift contrajera matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en una gran ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York.

La boda fue oficiada por el actor y amigo de la pareja Adam Sandler y contó con un millar de invitados, según reveló su representante, Tree Paine, a la prensa estadounidense. EFE/ir