Taxistas y pobladores bloquean accesos a El Progreso en rechazo al aumento en la tasa vehicular municipal

Tegucigalpa- Taxistas, transportistas y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil mantienen este viernes bloqueados varios puntos estratégicos de la carretera que comunica a El Progreso con San Pedro Sula, en protesta por el incremento a la tasa municipal vehicular aprobado por la Corporación Municipal.

El principal punto de la manifestación se registra en el puente La Democracia, donde los manifestantes impiden el ingreso y la salida de vehículos hacia San Pedro Sula. Otro de los bloqueos se encuentra en la carretera que conduce hacia La Barca, generando serias complicaciones para el tránsito vehicular en el Valle de Sula.

Los protestantes expresaron su rechazo al aumento de la tasa municipal vehicular, al asegurar que el incremento alcanza el 300 %, lo que consideran excesivo e injustificado.

Representantes de la sociedad civil señalaron que, pese al incremento en los cobros municipales, no se observan obras de infraestructura ni mejoras en los servicios públicos que respalden la medida.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades de la Corporación Municipal de El Progreso para que reconsideren el aumento y entablen un diálogo con los sectores afectados, con el fin de encontrar una solución que evite mayores afectaciones a la población y al tránsito en esta importante zona del norte del país.LB