Taxistas VIP y concesionados enfrentan posturas en debate por regulación del transporte

Tegucigalpa- La discusión sobre la regulación de las plataformas de transporte digitales ha generado posiciones encontradas entre representantes del sector, en medio de la convocatoria del presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, para abordar los recientes decomisos de unidades.

El representante legal de la asociación de taxis VIP, Alex Díaz, aseguró que ven con ojos positivos la reunión con el Poder Legislativo, en el marco de los operativos que han derivado en la retención de varias unidades.

Díaz explicó que el servicio de plataformas y bases VIP opera a nivel nacional y representa una fuente de ingreso para aproximadamente ocho mil personas.

El delegado indicó que su principal planteamiento es la regularización del servicio, que puedan ser incluidos en la Ley de Transporte la cual contempla diferentes modalidades como taxis de punto, radio taxi y ejecutivo, además de otras formas de operación no especificadas en la normativa.

El sector asegura que busca ser incorporado al marco legal para garantizar condiciones equitativas de trabajo.

Taxistas concesionados: “No lograrán legalizarlo”

El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), Danilo Flores, respaldó las acciones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y afirmó que los controles aplicados a unidades no reguladas deben continuar.

Flores fue contundente al asegurar que el proceso de legalización no prosperará, porque el sistema requiere estudios técnicos y legales que, a su criterio, no han sido cumplidos.

“Nosotros sabemos que no lo van a lograr”, afirmó.

Flores defendió el modelo de taxis concesionados, asegurando que operan bajo permisos de explotación y certificados vigentes obtenidos mediante inversión y cumplimiento de requisitos legales.

“Pagamos extorsión, pagamos a la policía, pagamos al IP, pagamos al Instituto de Transporte, ¿a quién más no le pagamos nosotros aquí?”, cuestionó.

Según explicó, cualquier incorporación al sistema de transporte debe pasar por estudios de factibilidad y análisis socioeconómicos, además de cumplir con la normativa vigente de concesiones.

Por este motivo, cuestionó la estructura organizativa de las plataformas, al destacar que muchas operan bajo figuras de asociaciones de conductores y no de propietarios, lo que, según dijo, genera inequidad frente al sistema formal.

Flores insistió en que los taxistas concesionados han trabajado durante décadas en el rubro, incluso en condiciones adversas, y que cualquier cambio debe respetar los derechos adquiridos del sector. AD