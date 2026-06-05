“Taxistas VIP” protestan por decomisos de sus unidades de transporte

Tegucigalpa- Conductores de plataformas digitales realizaron un plantón en el Bulevar Suyapa de la capital, en protesta por los operativos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), que aseguran han dejado decomisos de vehículos, multas elevadas y detenciones prolongadas.

Los manifestantes denunciaron que al menos 30 vehículos han sido decomisados únicamente en Tegucigalpa, y cuestionaron las sanciones que, según dicen, alcanzan hasta 11 mil lempiras y hasta seis meses de retención de las unidades.

Miguel Escoto, uno de los conductores, afirmó que trabajan de forma honrada y que las plataformas solicitan antecedentes y documentación, por lo que consideran injustas las acciones de las autoridades.

“Nosotros no somos ladrones, somos hondureños que necesitamos trabajar”, expresó, por lo que pidió la creación de un carnet o permiso que regule su actividad sin persecución.

Los conductores advirtieron que, de no obtener una respuesta del gobierno, podrían intensificar las medidas de presión en los próximos días e incluso paralizar el servicio a nivel nacional.

Entretanto, el IHTT mantiene los operativos en distintos puntos de la capital, en medio del debate sobre la regulación del transporte por aplicación.

La Ley de Transporte Terrestre en su artículo 81, el cual fue reiterado recientemente, establece que toda unidad dedicada al transporte de pasajeros o carga debe operar con concesión o permiso estatal. AD