Taxistas se toman carretera en Danlí ante otorgamiento de nuevos permisos

Tegucigalpa– Taxistas de la ciudad de Danlí, El Paraíso, realizan una toma de la carretera a la altura de El Arenal, en rechazo a la inscripción de más unidades para esa zona al oriente de Honduras.

Según los taxistas las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), han otorgado más número de taxi para esa zona del país.

Los taxistas organizados señalaron que no se ocupan más taxis circulando en el sector ya que la ciudad está “inundada” de unidades.

Uno de los manifestantes indicó que posiblemente las unidades que fueron otorgadas con números pertenecen a personas ligadas al partido de gobierno y que se están disparando en otorgar cientos de permisos a nivel nacional.

El llamado es para evitar que esta situación siga ya que se consideran perjudicados con la acción. IR