Taxistas protestan y bloquean entradas y salidas de Danlí

Tegucigalpa – Un grupo de taxistas protestan la mañana de este lunes y bloquearon la salida del municipio de Danlí, El Paraíso, en exigencia para que no se extiendan más permisos de operación en el rubro.

– Además demandan combatir la ilegalidad con la operan los taxistas del servicio Uber.

De acuerdo a los conductores de unidades de taxis, se tomaron las entradas y salidas del municipio de Danlí porque le exigen a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), que haya veda en los permisos de explotación en el rubro.

Hay más de siete puntos tomados en la ciudad porque se dan permisos de forma indiscriminada lo que ha disparado la competencia, dijo uno de los quejosos.

“Esperamos que esto se revierta a más tardar al mediodía de este lunes, si no nos resuelven nos va a agarrar aquí el año nuevo”, declaró.

En esa zona oriental operan 378 unidades de taxi, pero metieron 25 más sin informar a los agremiados, lo que los mantiene molestos.

Pidió a la presidenta Xiomara Castro que ordene no se extiendan más permisos de operación porque se hace con personas inescrupulosas que todo lo quieren acaparar. JS