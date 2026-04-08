Nacionales

Taxistas protestan en el bulevar del Norte de la capital por alza en los combustibles

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un grupo de taxistas realizan una protesta este miércoles en la colonia Torocagua en la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

Los taxistas colocaron las unidades de transporte en el bulevar del Norte bloqueando el paso vehicular a la altura del desvío hacia la colonia Policarpo Paz García.

El motivo de la protesta de los taxistas es por el incremento en el precio de los combustibles a nivel nacional.

“Estamos pidiendo una revisión a la tarifa o que nos hagan un subsidio en bomba en el sector de transporte”, manifestó uno de los taxistas.

Contó que ya es insuficiente pagar 300 lempiras en las gasolineras y no se le llena la bomba de combustibles. AG

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