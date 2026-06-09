Taxistas protestan a nivel nacional contra servicio VIP

Tegucigalpa – Conductores de taxis de distintas regiones del país realizaron esta tarde una protesta a nivel nacional. En la capital se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para expresar su rechazo a la posible legalización del servicio VIP y de plataformas digitales de transporte como Uber e InDrive.

– La Comisión de Transporte se reúne esta tarde con representantes del servicio VIP.

Los transportistas manifestaron su preocupación ante las iniciativas que buscan regular este tipo de servicios, argumentando que las aplicaciones representan una competencia desigual para el sector taxi, que opera bajo permisos, regulaciones y obligaciones establecidas por las autoridades.

Durante la protesta, los taxistas señalaron que la eventual legalización de estas plataformas podría afectar significativamente sus ingresos y poner en riesgo el sustento económico de miles de familias que dependen de esta actividad.

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«Nos dejan en desventaja frente a los nuevos modelos de transporte», expresaron algunos de los manifestantes, quienes demandan que sus planteamientos sean escuchados por los diputados del Congreso Nacional antes de tomar cualquier decisión sobre el tema.

Los conductores sostienen que, mientras ellos deben cumplir con requisitos legales, pagos de permisos y otras obligaciones para operar, las plataformas digitales han funcionado sin las mismas condiciones regulatorias, lo que consideran una competencia desleal.

Los taxistas advirtieron que continuarán realizando acciones de presión si las autoridades avanzan en la legalización de los servicios de transporte mediante aplicaciones sin tomar en cuenta las preocupaciones del gremio. IR