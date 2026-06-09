Taxistas hondureños buscan implementar aplicación para ofrecer servicios

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), Luis Martínez, anunció la próxima implementación de una aplicación para ofrecer el servicio.

Sin ahondar en los detalles, ejemplificó que se trata de una aplicación similar a la que usan los taxis VIP.

Por el momento, la aplicación está en una fase de prueba, comentó el dirigente del rubro.

Adelantó que lo que buscan con esta implementación es ofrecer un servicio de taxi ejecutivo.

En relación con la iniciativa de legalización que busca el sector de los taxis VIP, advirtió que, de concretarse, “nos vamos a ir a las calles a nivel nacional”.

Manifestó no estar de acuerdo ya que consideran se trata de una competencia desleal.

Según el representante de Ataxish, en el país existen más de 20 mil unidades de taxis reguladas y legalmente constituidas.

Este número de unidades de taxis son las que tendrían la opción de ofrecer el servicio a través de la nueva aplicación, comentó. (RO)