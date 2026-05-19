Taxistas de Danlí protestan en la CA-6 por asignación de nuevos números del IHTT

Tegucigalpa- Un grupo de taxistas del municipio de Danlí se tomó este martes un carril de la carretera CA-6 en señal de protesta contra la asignación de nuevos números de taxi por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Según denunciaron los conductores, más de 400 taxistas se encuentran inconformes debido a que, en diciembre de 2025, se habría firmado un documento en el que se establecía que los permisos de operación quedarían limitados hasta el número 408.

Sin embargo, aseguran que recientemente se han autorizado nuevas unidades.

Los manifestantes indicaron que desde hace varios meses han solicitado reuniones con las autoridades del IHTT para abordar la problemática, pero afirman que no habían recibido respuesta hasta el inicio de las protestas.

“Hace meses estamos pidiendo reunión con comisionados del IHTT y hasta hoy que protestamos nos responden. Si no hay humo blanco vamos a paralizar toda la ciudad”, advirtió uno de los dirigentes del gremio taxista de Danlí.

La protesta ha generado congestionamiento vehicular en uno de los carriles de la CA-6, mientras los transportistas mantienen la exigencia de que se respeten los acuerdos previamente establecidos. IR