Taxistas de Danlí protestan con toma de carretera hacia Tegucigalpa ante falta de respuesta de autoridades

Tegucigalpa – Un grupo de taxistas protagoniza este martes una toma de carretera en el barrio El Encanto, salida de Danlí (El Paraíso) hacia la capital hondureña, como medida de presión ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del transporte, a quienes solicitan una reunión de alto nivel para abordar diversas irregularidades en la asignación de permisos.

Según manifestaron los conductores, la protesta no era la primera opción, ya que inicialmente buscaban realizar un plantón pacífico y sostener un diálogo con funcionarios. Sin embargo, al no obtener una audiencia para este mismo día, decidieron intensificar las acciones.

“Nosotros no queríamos perjudicar a la ciudad, pero no nos han dejado otra opción. Solo pedíamos ser escuchados por las autoridades, no por inspectores, sino por quienes realmente toman decisiones”, expresó uno de los manifestantes.

Las tomas tiene lugar en la salida de la ciudad de Danlí hacia la capital hondureña, igualmente la vía de El Paraíso, Jamastrán hacia Las ánimas y demás accesos del municipio.

Entre las principales denuncias del gremio está el decomiso de al menos dos taxis cuyos documentos no coincidían con las placas, lo que evidencia, según expresaron, posibles irregularidades en el sistema de otorgamiento de permisos.

Los transportistas también señalaron un incremento en el número de unidades operando sin claridad sobre su autorización. “El año pasado se firmaron permisos hasta el número 408, pero ahora ya hay más de 420 taxis trabajando y no sabemos quién está autorizando estos nuevos números”, denunciaron.

Además, cuestionaron que varias concesiones estarían concentradas en pocas personas. “Hay individuos que manejan hasta 10 o 20 permisos, mientras que nosotros llevamos más de 30 años luchando por uno solo. Eso no es justo”, denunciaron.

Los manifestantes pidieron a las autoridades esclarecer si los permisos en circulación corresponden a la actual administración o a gobiernos anteriores, y exigieron transparencia en el proceso de asignación.

Los quejosos reiteraron que mantendrán las medidas de presión hasta ser atendidos por los titulares del ente regulador del transporte y obtener una respuesta concreta a sus demandas. JS