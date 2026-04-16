Taxistas anuncian incremento de L.5.00 al pasaje a partir del lunes

Tegucigalpa – Los puntos de taxis han anunciado un aumento de 5 lempiras al precio del pasaje a partir del lunes en la capital hondureña.

En cada punto de taxi se han colocado volantes socializando el nuevo incremento al transporte colectivo que pasaría a costar 25 lempiras.

El ajuste estaría relacionado con el alza en los precios de los combustibles.

Este aumento ha generado preocupación entre los usuarios del transporte público, quienes advierten un impacto directo en su economía diaria.

Hasta el momento, se espera confirmación oficial por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). IR