Taxista resulta gravemente herido en aparente intento de asalto en Comayagüela

Tegucigalpa. -Un conductor de taxi resultó gravemente herido este lunes tras ser atacado durante un aparente intento de asalto registrado en la tercera avenida de Comayagüela.

La víctima fue identificada como Darío Fúnez, conductor de la unidad de taxi número 1787, quien recibió varios impactos durante el hecho violento.

De acuerdo con información preliminar, el ruletero fue interceptado por desconocidos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, situación que derivó en el ataque armado.

Tras el incidente, Fúnez fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector y posteriormente trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a las heridas.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso y mantienen abiertas las diligencias para confirmar el móvil del hecho. IR