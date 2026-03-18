Taulabé se viste de gala con el talento y la esperanza del PPICPU y Honduras Crecimiento en la celebración de la Francofonía

Taulabé – El Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU) participó en la celebración de la Francofonía en las cuevas de Taulabé en el municipio de Siguatepque, zona central de Honduras.

En este evento, la PPICPU compartió escenario con la asociación Honduras Crecimiento y artistas de la comunidad.

La Francofonía es el conjunto de más de 320 millones de personas y 88 Estados/Gobiernos (miembros de la OIF) que comparten el francés como lengua común o de uso, distribuidos en los cinco continentes.

Durante la actividad, los alumnos de música y danza del PPICPU y de Honduras Crecimiento presentaron un emotivo concierto y espectáculo artístico que fusionó música francesa y hondureña, resaltando el intercambio cultural y el talento de la niñez y juventud.

El evento contó además con la distinguida presencia del Embajador de Francia en Honduras, Credic Prieto; el alcalde de Taulabé, Denis Membreño; la directora de la Alianza Francesa, Isabelle Diris; y el viceministro de la Secretaría de Cultura, Elvyn Cabrera; quienes acompañaron esta importante celebración cultural que promueve el arte, la educación y la cooperación internacional.

Con su participación en este evento, PPICPU continúa generando espacios orientados a mejorar las oportunidades de desarrollo humano de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, a través de programas de formación cultural y artística como danza, teatro, música, artes visuales e informática.

La maestra de Violín, Nohemy Ramírez; el coordinador de música, Cristhian Maldonado; el coordinador general del PPICPU, Junior Cortrs; y la coordinadora de danza, Nidya Zelaya.

Este tipo de actividades culturales fortalecen las alianzas entre instituciones que trabajan por un mismo objetivo: generar oportunidades de desarrollo e inclusión social para niños, niñas y jóvenes.

El PPICPU y Honduras Crecimiento continúan demostrando que el arte y la cultura son herramientas poderosas para construir esperanza, oportunidades y un mejor futuro para la juventud hondureña.