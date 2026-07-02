Tasa vial paso de 630 a 2,200 lempiras denuncian taxistas de El Progreso que anuncian protestas

Tegucigalpa – Yair Helis, dirigente del transporte en El Progreso, Yoro, denunció hoy que la tasa vial, un impuesto que cobra la municipalidad, aumentó de 630 a 2,200 lempiras.

En ese contexto, anunció que varias asociaciones acordaron protestar este viernes con bloqueos en todas las entradas a la ciudad a partir de las cinco de la mañana.

“No les bastó con subirle a la energía eléctrica, también le subieron a la tasa vial”, reprochó el dirigente del rubro.

La decisión está tomada por parte de todas las asociaciones, dijo al tiempo que exigió respuestas a las autoridades municipales.

Consideró que se trata de un “grosero” incremento que golpea el bolsillo de todas las familias.

Mañana se inicia un paro en toda la ciudad de El Progreso y no es una lucha solo de los taxistas ya que afecta a cada persona que posea un vehículo, aseguró.

La tasa vial es un tributo o impuesto que pagan los propietarios de vehículos automotores (como automóviles y motocicletas). Su propósito es financiar la construcción, mantenimiento, señalización y mejora de la red vial e infraestructura de tránsito en tu municipio o país.

La tasa vial varía de acuerdo a cada región del país. (RO)