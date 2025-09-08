Tarjetas de identidad en el exterior son tema de seguridad nacional y debe ser resuelta cuanto antes: Presidenta del CNE

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, manifestó este domingo que el asunto de la entrega de los documentos nacionales de identificación (DNI) para los hondureños que residen en el exterior es un tema de seguridad nacional y tiene que ser resuelto a la brevedad.

Durante el foro televisivo “30/30”, López comparó junto al presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, y algunos tepesianos hondureños.

En el programa, Flores pidió a la consejera López si el CNE posee información sobre la ubicación de más de 300 mil tarjetas de identidad de hondureños que residen en EEUU.

En ese sentido, López contestó que es una incógnita para ella la ubicación de los DNI para los hondureños en el exterior revelando que no ha recibido informes específicos de cuantas tarjetas de identidad han sido retiradas por los hondureños en los consulados en EEUU.

Contó que recibió información del Registro Nacional de las Personas (RNP) sobre la emisión de DNI y que fueron entregadas a Cancillería hondureña, y esta la remitió a los consulados en EEUU. AG