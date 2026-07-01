Tarifa energética subirá 12.48 % para el tercer trimestre del 2026

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó este martes que la tarifa energética subirá un 12.48 % para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del presente año.

– Los hogares que consumen hasta 150 kilovatios recibirán un subsidio total por el diferencial tarifario, mientras que los que consumen de 151 a 500 kilovatios recibirán un subsidio de hasta el 50 %.

A través de un comunicado, señaló que el precio máximo promedio pasa de 5.32 a 5.98 lempiras por kilovatio por hora.

Indicó que durante el trimestre marzo-mayo, el precio real promedio del diésel se ubicó 74.2% por encima de lo previsto, mientras que el precio real promedio del bunker fue 51.9% superior al promedio previsto.

Mientras que el sistema registró consistentemente niveles altos de demanda y mayor requerimiento de generación térmica a precios altos, lo que incrementó las compras de potencia y energía por parte de Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para abastecer el consumo nacional.

Asimismo, el lempira se depreció en 0.41%, causando un incremento en los costos de compra de dichos combustibles.

La CREE explicó que la diferencia entre lo previsto y lo real de estos factores representa un incremento de 113 millones de dólares en costos adicionales para la ENEE, a ser recuperados vía tarifa.

En ese sentido, de los 113 millones de dólares de incremento en costos adicionales, la estatal eléctrica solicitó la aplicación de 64 millones de dólares para el trimestre julio-septiembre y, diferir para trimestres futuros la aplicación de los $49 millones restantes.

Alivio

El gobierno informó que aplicará un subsidio en el incremento de la tarifa energética como medida de alivio temporal para reducir el impacto del ajuste.

Los usuarios con un consumo mensual de hasta 150 kilovatios por hora recibirán un subsidio equivalente al 100 % del diferencial tarifario.

Mientras que los usuarios residenciales con un consumo mensual en el rango de 151 hasta 500 kilovatios por hora recibirán un subsidio equivalente al 50 % del diferencial tarifario.

De su parte, los usuarios con tarifa de baja tensión y un consumo mensual de hasta mil kilovatios por hora recibirán un alivio equivalente al 100 % del diferencial tarifario.

Finalmente, los usuarios con tarifa de baja tensión y un consumo mensual mayor de 1,000 kWh 3,000 kWh recibirán un alivio equivalente al 50 % del diferencial tarifario. AG