Tarifa eléctrica podría subir hasta 20% en próximos meses por alza del petróleo, advierte empresario

Tegucigalpa- El empresario del sector energético, Samuel Rodríguez, advirtió que la próxima revisión del pliego tarifario de la energía eléctrica podría registrar un incremento de hasta un 20% en Honduras, impulsado principalmente por el encarecimiento del petróleo en el mercado internacional.

Rodríguez explicó que este aumento se reflejaría en la tarifa correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, como resultado del incremento en los costos de combustible y de generación térmica.

Samuel Rodriguez, empresario energía.

“Este aumento se va a ver reflejado en el pliego tarifario que viene. Estamos observando incrementos por costo de combustible y generación térmica. La proyección que tenemos es de un 20%”, señaló.

El empresario detalló que la dependencia de fuentes térmicas para la generación de energía sigue siendo un factor determinante en el comportamiento de las tarifas, especialmente cuando los precios del crudo registran alzas a nivel internacional.

Cabe recordar que, para el primer trimestre de 2026, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) ya había aprobado un incremento del 4.11% en la tarifa eléctrica para los meses de enero, febrero y marzo.

Con ese ajuste, el costo de la energía pasó de 4.6236 lempiras por kilovatio hora a 4.8136 lempiras por kilovatio hora, marcando una tendencia al alza que podría intensificarse en los próximos meses.

De concretarse el nuevo incremento proyectado, el impacto se trasladaría directamente a los consumidores, lo que vendría a ser un nuevo golpe para los hogares y sectores productivos del país.LB