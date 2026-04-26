Tarde violenta cuatro personas asesinadas entre ellas una mujer en varios sectores del país

Tegucigalpa – Al menos cuatro personas han sido asesinadas la tarde de este sábado en hechos registrados en Comayagua, Cortés, Olancho y Santa Bárbara.

En el barrio El Porvenir, en el sector de Las Lajas, una mujer perdió la vida de forma violenta, en un hecho que ha generado consternación entre los pobladores.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada a disparos dentro de su vivienda. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad.

Mientras que sujetos armados le quitaron la vida a un hombre en la colonia Las Vegas en San Pedro Sula, Cortés. Hasta el momento el fallecido fue identificado de manera preliminar como Félix.

Asimismo, de forma violenta le quitaron la vida a Rusbin Edgardo Recinos Díaz, de 23 años de edad, en el desvío de La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara.

En otro hecho, sujetos armados le quitaron la vida a un hombre identificado como José Sánchez quien trabajaba en un puesto de abarrotería cercano a la terminal de buses de Juticalpa, Olancho. IR