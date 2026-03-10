“Tanto Redondo como Zelaya son testigos, no investigados, no corren riesgo”: José Carlos Cardona

Tegucigalpa – El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona sostuvo que este día se finalizará con los medios de prueba en la audiencia inicial por el caso de “Chequesol”.

“Hoy se revisaron las solicitudes emitidas por el Congreso Nacional firmadas por Luis Redondo y Carlos Zelaya, por medio de los chat se verificó el trato que se le dio a las personas que pertenecían a Libre”, detalló.

Agregó que el objetivo es que se pueda esclarecer este asunto.

“No tendrían por qué no venir ambos exdiputados, se les pide que testifiquen ya que más bien se pueden beneficiar a futuro ante las menciones, no hay nada malo, por lo que no habría impedimento que vengan”, señaló Cardona en referencia a los exdiputados Carlos Zelaya y Luis Redondo.

Cardona sostuvo que la acusación es política hacia su persona ya que no hay evidencia que él se quedó con dinero de la ayuda que solicitaban los diputados.

“Esto lo tienen que explicar los políticos, la diputada Isis Cuéllar, los exdiputados Zelaya y Redondo porque ellos saben lo que hicieron con ese dinero”, afirmó.

Las medidas ya están tomadas por el juez para que estas personas puedan venir a testificar, no se les está acusando, ellos pueden venir a desvirtuar cualquier cuestionamiento sobre el desvió de esos fondos, apuntó. IR