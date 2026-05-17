Tegucigalpa – Personajes políticos de los partidos: Libertad y Refundación (Libre) y Nacional intensificaron acciones este fin de semana, lo que ha concitado la pregunta ciudadana en torno a que ¿tan rápido inició la campaña política? Con miras a los comicios de 2029.

– Redondo reapareció en Choluteca para pedir el apoyo de las bases de Libre para “sacar a los criminales que nos gobiernan”.

Con apenas 109 días del actual gobierno de Nasry Asfura, son evidentes los desplazamientos que realiza al interior del país el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien se le considera desde ya como un eventual precandidato oficialista.

Zambrano estuvo este sábado en Tocoa, Colón, dónde prometió becas para 200 estudiantes de la zona.

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El Congreso Nacional de Honduras entregó la publicación en el Diario La Gaceta que oficializa L3 millones de lempiras en beneficio del Centro de Rehabilitación de Colón (CRICOL) en Tocoa, fortaleciendo la… pic.twitter.com/EiOaWaqQz5 — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) May 16, 2026

Además, oficializó la entrega de 3 millones de lempiras a beneficio del Centro de Rehabilitación (CRICOL), en Tocoa, Colón. Asimismo, el Instituto Froylán Turcios fue acreedor de un importante donativo para el Festival Nacional de la Palma (FESTINAPA), culminando con el aporte para el Instituto Ramón Rosa para que realice el Tocoagol.

El jefe del Legislativo también estuvo en Olanchito, Yoro.

Rixi en Santa Bárbara y Redondo en Choluteca

De su lado, la expresidenciable de Libre, Rixi Moncada encabezó una gira en San Nicolás, Santa Bárbara, invitada por la alcaldesa Carmen Paz.

De acuerdo a lo informado, la reunión para conversar y escuchar a mujeres emprendedoras convocadas por la alcaldesa Paz.

Gira a reunión de mujeres en Santa Bárbara, con la participación de nuestra Sub Coordinadora Rixi Moncada, invitada por la alcaldesa Carmen Paz. pic.twitter.com/pT0H6ZTCZ9 — Partido Libre (@PartidoLibre) May 17, 2026

Mientras, el expresidente del Congreso, Luis Redondo reapareció en el ruedo político el sábado en la ciudad de Choluteca, sur de Honduras, en un conversatorio con las bases de Libertad y Refundación (Libre), donde pidió a sus correligionarios estar unidos para retomar el poder y sacar “a los criminales que gobiernan”.

“Lo que nosotros debemos de hacer trabajando de manera unida nos va a permitir regresar al poder para hacer la verdadera refundación”, expresó en el discreto evento político.

(LEER) Redondo reaparece en Choluteca y pide a bases de Libre la unidad para sacar “a los criminales que gobiernan”

Advirtió que trabajara “para quitarles el poder a los criminales que nos gobiernan”.

Al tenor de un país históricamente en multicrisis, la gran interrogante que se hacen los hondureños es: ¿tan rápido inició la campaña? JS