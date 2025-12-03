Talanga, la cuna de Rixi, le concedió ‘deshonroso’ tercer lugar en votaciones

Tegucigalpa – El municipio de Talanga, la cuna de la presidenciable oficialista Rixi Moncada, le concedió la posición no tan honrosa del tercer lugar en las votaciones del pasado domingo.

De acuerdo al conteo hasta el momento, con el 80.68 % de las actas, es decir 71 de 88, el central municipio arroja los siguientes resultados: Nasry Asfura 4 mil 595 votos (39.63 %), Salvador Nasralla 4 mil 183 (36.07 %) y Rixi Moncada 2 mil 747 (23.69 %).

La familia Moncada Godoy es oriunda del municipio de Talanga, pero ni siquiera ahí el Partido Libre pudo garantizar la victoria.

En ese mismo término municipal, resulta electo como alcalde el liberal Rudy Gustavo Banegas con el 36.28 % de los votos, seguido del nacionalista Roosevelt Eduardo Avilés con el 32.96 % y Lesbia Sánchez de Libre con 30.12 %.

Aquí se han computado 66 de 88 actas (75 %), pero prácticamente la suerte está echada.

Talanga es un municipio hondureño en el departamento de Francisco Morazán, conocido como la «capital de las rosquillas». Se encuentra a unos 52 kilómetros de Tegucigalpa, en un valle y tiene una fuerte base agrícola, produciendo maíz, caña de azúcar y forraje. Su nombre, de origen mesoamericano, significa «lugar de lodo». JS