Taiwán siempre mantendrá una «actitud abierta» para restablecer relaciones con Honduras: portavoz Hsiao Kuang-wei

Taipéi – El Gobierno taiwanés siempre mantendrá una «actitud abierta» respecto a un eventual «reinicio de la amistad» con Honduras, aseguró este martes el portavoz de la Cancillería isleña, días después de que el Gobierno del país centroamericano avanzara que no había conversaciones al respecto con Taipéi.

En una rueda de prensa rutinaria, recogida por la agencia de noticias CNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hsiao Kuang-wei, aseguró que Taiwán está dispuesto a restablecer una «relación de cooperación» con Honduras sobre la base de «la confianza mutua, el beneficio recíproco y la prosperidad compartida».

«En cuanto al desarrollo futuro de las relaciones entre Taiwán y Honduras, Taiwán seguirá impulsándolas con su habitual postura abierta, pragmática y sin condiciones previas», aseveró el portavoz.

Según Hsiao, China recurrió a «promesas falsas» y «consignas vacías» para lograr el reconocimiento diplomático de Honduras en 2023, una decisión que ha provocado «consecuencias nefastas» para el país caribeño, como un «acelerado colapso de su industria, un grave desempleo y un desequilibrio en su comercio bilateral».

El portavoz también recordó unas recientes declaraciones del viceministro taiwanés de Exteriores Chen Ming-chi, quien sugirió que China podría estar ejerciendo «presiones económicas, financieras y políticas» para «impedir que Honduras se acerque a Taiwán».

Estas palabras se producen casi una semana después de que la Cancillería hondureña recalcara que Tegucigalpa «no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas».

«La política exterior del Estado se conduce por los canales institucionales competentes y conforme a los compromisos diplomáticos vigentes», manifestó la cartera a través de su perfil oficial de X.

El actual presidente hondureño, Nasry Asfura, quien asumió el cargo en enero de este año, se mostró favorable en campaña a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, suspendidas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con EEUU e Israel.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla una «parte inalienable» de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE