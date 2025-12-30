Taiwán confirma disparos con munición real de China en área delimitada al norte de la isla

Taipéi – El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán confirmó este martes que, a partir de las 09:00 horas (01:00 GMT) de hoy, el Ejército chino llevó a cabo una ronda de disparos con munición real contra un área delimitada al norte de la isla, en el marco de las maniobras militares lanzadas en la víspera por Pekín.

En un comunicado, la cartera castrense señaló que los disparos, efectuados por unidades de artillería de largo alcance del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) desplegadas en la provincia suroriental de Fujian, impactaron en las proximidades de la línea situada a 24 millas náuticas de las costas taiwanesas.

«Las Fuerzas Armadas respondieron con sistemas conjuntos de tropas y de fuego, realizando un seguimiento y una gestión estrictos de la situación», apuntó el MDN, que no brindó detalles concretos sobre el tipo de armamento empleado por Pekín en los simulacros.

Durante estos ejercicios con fuego real, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, permaneció en el Centro Conjunto de Mando de Operaciones junto con otros altos oficiales del Ejército, supervisando el estado de preparación de las unidades de reconocimiento, vigilancia, radar, defensa aérea y otras fuerzas relacionadas, indicó el texto oficial.

En un comunicado previo, el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación anunció que había realizado ejercicios con «fuego real de largo alcance» en las aguas situadas al norte de la isla de Taiwán a partir de las 09:00 horas, los cuales habían alcanzado los «efectos deseados».

Estos simulacros forman parte de las maniobras militares lanzadas en la víspera por el Ejército chino, denominadas ‘Misión Justicia-2025’ y que se extenderán hasta las 18:00 horas (10:00 GMT) de hoy, con el propósito de enviar una señal de «advertencia» contra las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la «superioridad aérea regional», en los que participaron bombarderos, cazas, destructores, fragatas y drones.

En su último informe, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que, entre las 06:00 del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 del martes (22:00 GMT del lunes), había detectado un total de 130 aeronaves de guerra chinas en los alrededores de su territorio, la segunda cifra diaria más alta registrada hasta la fecha.

En declaraciones recogidas por el MDN, el titular taiwanés de Defensa denunció este martes que China «ignora las normas internacionales y recurre directamente a la intimidación y la amenaza mediante medios militares».

«Las acciones temerarias y altamente provocadoras del EPL no solo dañan gravemente la paz y la estabilidad regionales, sino que también suponen un importante riesgo y una grave interferencia para los buques de transporte en tránsito, las actividades comerciales y las rutas aéreas», subrayó el funcionario. EFE