Taiwán anuncia un nuevo sistema avanzado de defensa aérea para contener a China

Taipéi- El presidente de Taiwán, William Lai, anunció este viernes el desarrollo de un “riguroso sistema de defensa aérea” para hacer frente a la creciente presión de China, que considera a la isla como “parte inalienable” de su territorio.

Denominado ‘T-Dome’, este nuevo sistema establecerá una “defensa en múltiples capas”, con “detección de alto nivel e intercepción efectiva”, lo que permitirá tejer una red de seguridad “para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos”, afirmó el mandatario durante su discurso con motivo del Día Nacional taiwanés.

El Ejecutivo también impulsará la integración de “tecnologías de alta gama e inteligencia artificial” para construir un “sistema de combate defensivo inteligente, maximizando la disuasión efectiva” de la isla, agregó Lai.

Asimismo, Taipéi continuará invirtiendo en tecnologías “innovadoras” y colaborará con las industrias militares de países avanzados para “reforzar las capacidades” de su propio sector de defensa.

“Taiwán, como socio de seguridad confiable para nuestros amigos y aliados, podrá evitar conjuntamente la cadena de suministro ‘roja’ y fomentar la confianza en materia de defensa entre los países libres y democráticos, al tiempo que construye una sólida línea de defensa para salvaguardar los valores de la libertad y la democracia”, aseveró Lai.

“Estamos decididos a mantener la paz mediante la fortaleza”, subrayó el mandatario.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante las celebraciones del Día Nacional, una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China (nombre oficial de la isla), y en la que los presidentes taiwaneses suelen dirigirse a la ciudadanía.

Las semanas previas a esta efeméride han estado marcadas por un recrudecimiento de las disputas entre Taipéi y Pekín en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una «distorsión» del texto original con el propósito de fabricar una «supuesta base legal» que justifique una «futura agresión armada» contra su territorio.

Además, el Gobierno chino redobló esta semana sus críticas contra Lai, acusándolo de llevar a la isla hacia «una peligrosa situación de conflicto bélico» y de “engañar al pueblo taiwanés y a la opinión pública internacional».

«Tenemos la voluntad firme, la determinación resuelta y la poderosa capacidad para aplastar todo acto separatista de ‘independencia de Taiwán’ y toda injerencia externa», advirtió este miércoles el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua. EFE/lb