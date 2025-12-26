Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo que sigue prófuga

Bangkok – La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, tenía previsto dictar este viernes la sentencia del caso, por el que emitió una orden de arresto contra Anne el pasado 25 de noviembre, después de que la tailandesa no se presentase a la audiencia.

El tribunal no ha difundido hasta el momento información nueva sobre la sentencia.

Sin embargo, la CBVT publicó un comunicado en el que declara a Anne, creadora del conglomerado empresarial JKN Global Group, una persona «no apta y poco confiable» para los negocios y la señala por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.

Según el organismo, que ordenó la salida desde mañana de JKN del mercado de valores de Tailandia, la trama de corrupción asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la magnate, cuyos activos serán congelados, en principio, durante 180 días.

La sanción de la CBVT impide a Anne ejercer cargos en empresas públicas y le prohíbe salir de Tailandia. Sin embargo, la mediática empresaria se mantiene con paradero desconocido y no se ha pronunciado sobre su orden de arresto ni frente a todas las acusaciones en su contra.

‘Anne’, como es conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista de JKN, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (18,6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

JKN, dueño del 50 % de Miss Universo, ha confirmado que tiene problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Dos meses más tarde, anunció la venta del 50 % de las acciones del certamen de belleza al mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es prófugo de la justicia de su país, que le acusa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Miss Universo anunció este mes un proceso de transición del que se desconocen detalles, mientras la Justicia de México y de Tailandia persigue a los propietarios de la empresa. EFE

(vc)