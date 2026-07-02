Swiatek salva el trámite y se cita con Eala en tercera ronda

Redacción deportes – La vigente campeona, la polaca Iga Swiatek, ganó sin contratiempos a la checa Karolina Pliskova, por 6-1 y 6-3, en una hora y diez minutos, y se enfrentará a la joven filipina Alexandra Eala.

La polaca, actual número tres del mundo, salió airosa del duelo entre dos exnúmeros uno del mundo. Un alivio para Swiatek que en la primera ronda necesitó las tres mangas para batir a Taylor Townsend.

Swiatek volverá a jugar con Eala, a la que ha ganado una vez y perdido otra. La filipina superó a Maya Joint por 3-6, 6-2 y 6-0. Es la sexta ocasión en siete presencias que la jugadora de Varsovia accede a tercera ronda.

La vigente campeona no atraviesa un gran curso hasta ahora y aspira a que Wimbledon, un lugar donde triunfó el pasado año, enderece su situación y la devuelva a los momentos de gloria en los torneos. EFE