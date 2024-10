Swiatek gana a Martic y suma 21 victorias seguidas

Londres – La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, ganó este jueves a la croata Petra Martic (6-4 y 6-3) y aumentó su buena racha en el circuito a 21 victorias seguidas.

No fue el partido más brillante de Swiatek, que cometió 19 errores no forzados, pero no afrontó ni un solo punto de rotura y doblegó a una Martic aquejada de problemas de cadera desde mediados del primer set, cuando se hizo daño en un movimiento y necesitó parar el partido y la ayuda de las asistencias para poder continuar.

Pese al percance, Martic no le perdió la cara al partido y obligó a que Swiatek diera un paso adelante para sellar el triunfo en dos sets y en menos de una hora y treinta minutos.

«No ha sido fácil porque Petra cambia el ritmo mucho y me obliga a adaptarme muy rápido. Espero que esté bien después de lo que le ha ocurrido con el tiempo médico», dijo la polaca, que acumula 21 partidos seguidos ganados, desde al pasado WTA 1,000 de Madrid.

Desde entonces ha ganado, además del torneo de Madrid, los de Roma y Roland Garros. Su última derrota data de abril, en Stuttgart, ante Elena Rybakina.

«Es la primera vez que llego a este torneo con esta racha. No es fácil tener esta clase de mochila en los hombros. Son superficies diferentes y lo que quiero es mejorar en hierba. No siento que tenga que probar nada, porque esto es una historia diferente», señaló.

El siguiente partido de Swiatek en tercera ronda será ante la kazaja Yulia Putintseva. EFE