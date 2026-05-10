Swiatek disfruta ante Cocciaretto para avanzar a octavos

Roma – La polaca Iga Swiatek venció y disfrutó este domingo contra la italiana Elisabetta Cocciaretto, a quien solo cedió un punto (6-1, 6-0), y avanzó a octavos de final del WTA 1,000 de tenis de Roma con el objetivo de hacerse con su cuarto título en tierra batida romana.

La número 4 del ranking se impuso con contundencia, en una hora y cinco minutos, ante una de las tenistas locales, claramente superada por el torrente polaco, en un partido interrumpido momentáneamente por la lluvia y que terminó con una ovación para ambas jugadoras.

La polaca, que participa por séptima vez sobre la arcilla romana, es una de las principales aspirantes al título, y ganó el título en 2021, 2022 y 2024. Además, diez de sus 25 títulos individuales WTA fueron sobre tierra batida.

La ganadora de seis torneos de Grand Slam se enfrentará en la cuarta ronda del torneo a la tenista japonesa Naomi Osaka. EFE