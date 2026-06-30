Swiatek cumple, aunque cede un set en su estreno en Wimbledon ante Townsend

Londres – La polaca Iga Swiatek, vigente campeona de Wimbledon, cumplió en su debut en el Grand Slam británico, aunque cedió un set ante la estadounidense Taylor Townsend, a la que venció por 6-1, 2-6 y 6-3, en un duelo de más de dos horas de duración.

La ganadora de cinco grandes sufrió más de lo previsto ante una jugadora con la que todavía no se había enfrentado en el circuito WTA.

El encuentro comenzó de la mejor forma para la polaca, que tras el 1-1 inicial, encadenó cinco juegos seguidos, tres al resto y dos al saque, para cerrar la primera manga en apenas treinta y un minutos de juego.

En el segundo, Towsend salió decidida a darle la vuelta al marcador y aprovechó los errores de Swiatek, que cometió cuatros dobles falta y solo ganó la mitad de puntos al saque, lo que provocó que la estadounidense, con dos ‘breaks tempraneros, forzará la manga definitiva.

El primer juego fue un punto de inflexión ta que Swiatek salvó cuatro bolas de rotura, y cuando tuvo la oportunidad, quebró el saque de su rival en el sexto juego.

A pesar de ello, Townsend no perdió la cara al partido y logró concretar un ‘contrabreak’, que la polaca iba a devolver de nuevo para, posteriormente, cerrar el encuentro con su saque.

Swiatek, que defiende corona, se verá las caras con la checa Karolina Pliskova, que derrotó a su compatriota Tereza Valentova por 6-3 y 6-4. EFE