Svitolina remonta a Rybakina y se enfrentará a Swiatek en semifinales

Roma – La ucraniana Elina Svitolina ganó este miércoles a la kazaja Elena Rybakina en los cuartos de final del WTA 1,000 de tenis de Roma en tres sets (2-6, 6-4, 6-4) y avanzó a semifinales, ronda en la que se medirá a la polaca Iga Swiatek, tras un encuentro largo e igualado en el que tuvo que tirar de esfuerzo y garra para remontar.

La ucraniana, número 10 del ranking, sigue así su camino en un torneo que ya conquistó en 2017 y 2018, y que se suma a sus otros dos títulos en esta categoría, en Dubái y Toronto en 2017.

Los primeros momentos del set fueron claramente dominados por su rival, que avanzó con rapidez y cerró la primera manga concediendo solo dos puntos, bloqueando por completo a su oponente, que no logró encontrar su mejor tenis.

La tenista de Odesa reaccionó tras el segundo set y consiguió llevarlo al tercero después de imponerse desde el fondo de la pista y aprovechar varios errores de Rybakina.

Svitolina comenzó a encontrarse cómoda sobre la pista en un duelo muy exigente, uno de los más esperados hasta el momento, contra la número 2 del ranking y ganadora en 2023 del torneo sobre tierra batida romana.

En la tercera manga, Svitolina tiró de garra y de experiencia y cerró el partido tras dos horas y veinticuatro minutos.

Rybakina se quedó a las puertas de alcanzar la tercera semifinal en tierra batida tras su título en Roma en 2023 y en Madrid en 2024.

Mientras que Svitolina, de 31 años, alargó así otro momento dulce de su carrera después de volver al top-10 por primera vez desde octubre de 2021, y alcanzó así su 15ª semifinal WTA 1000 en su carrera y la cuarta en tierra batida, tras Roma en 2017 y 2018, y Madrid en 2025.

La ucraniana se enfrentará en la siguiente ronda a la polaca Swiatek, que arrolló este miércoles a la estadounidense Jessica Pegula por 6-1, 6-2, en poco más de una hora, y que confirmó su intención de conquistar por cuarta vez el torneo sobre tierra batida romana.

La otra semifinal la protagonizarán la rumana Sorana Cirstea y la estadounidense Coco Gauff. EFE