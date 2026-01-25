Svitolina elimina a Andreeva y se mete en cuartos tras ganar 6-2 y 6-4

Melbourne (Australia) – La ucraniana Elina Svitolina, número doce del ránking WTA, selló su pase a los cuartos de final tras imponerse en sets corridos a la rusa Mirra Andreeva, séptima del mundo, por 6-2 y 6-4 en un intenso duelo disputado en el Rod Laver Arena.

El encuentro estuvo marcado por un contraste de estilos: la potencia explosiva de Andreeva frente a la resistencia física, la consistencia y la fortaleza mental de Svitolina. Aunque la joven rusa de 18 años presionó con servicios que alcanzaron los 186 km/h y logró dominar tramos del segundo set, no pudo sostener el ritmo en los momentos decisivos.

Svitolina mostró temple en los intercambios más exigentes, imponiéndose en rallies de alta exigencia física, incluidos puntos de 12, 14 y hasta 22 golpes desde el fondo de la pista. Su capacidad para defender desde posiciones extremas y transformar la defensa en ataque terminó siendo determinante.

En el décimo juego del segundo set, con Andreeva sirviendo para mantenerse en el partido, la ucraniana intensificó la presión. Una doble falta de la rusa en un momento crítico inclinó la balanza y Svitolina capitalizó de inmediato con un golpe ganador de derecha a 139 km/h para concretar el quiebre definitivo.

A pesar de la resistencia de Andreeva, quien mostró destellos de gran calidad y agresividad, la experiencia y el control emocional de la ucraniana prevalecieron ante la séptima cabeza de serie.

Con esta victoria, Svitolina confirma su buen momento en el torneo y avanza a la siguiente ronda, donde se enfrentará en cuartos de final a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo. EFE