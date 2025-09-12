Suyapa Figueroa crítica a la Secretaría de Salud por mostrar indiferencia ante la protestas de la ANEEAH

Tegucigalpa – La diputada Suyapa Figueroa cuestionó este viernes que las autoridades de la Secretaría de Salud muestran indiferencia y falta de voluntad de no pagar el salario pendiente a las enfermeras auxiliares.

La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAAH) mantiene una protesta de 12 días por falta del pago de salario pendiente a algunos empleados, pago de bono y otros derechos laborales.

“Vemos indiferencia, incluso es negligente, esta situación de no resolver estos problemas de quienes deberían garantizar estos derechos porque el pago después de su trabajo es una responsabilidad de su empleador”, dijo la congresista.

La también galena expresó su preocupación por la falta de atención a los pacientes que llegan a los centros hospitalarios buscando atención médica.

Señaló que esta situación no debió llegar a estos extremos y que pudo solventarse con diálogo, tolerancia y cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el área de la salud.

Figueroa acusó que el gobierno no tiene el interés en dialogar, resolver y la falta de atención en los centros hospitalarios.

“Pareciera que les favoreciera porque esa falta de acceso a los pacientes les ayuda a no ser más evidente la falta de medicamentos e insumos”, insinuó. AG